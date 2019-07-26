Дипломаты проверят сообщения о розыске в Австрии российского разведчика

Российское посольство в Австрии проверяет сообщения, согласно которым полиция Зальцбурга объявила в розыск гражданина России Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на российскую разведку.

Других комментариев у дипмиссии пока нет, передает «Интерфакс».

В четверг МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, его подозревают в работе на российскую разведку. Прокуратура Зальцбурга сообщила, что расследование проводила зарубежная спецслужба. Там же рассказали подробности о деятельности, приписываемой Зайцеву.

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