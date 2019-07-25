Задержанный за разбой спецназовец ФСБ назвал свою долю из похищенных 136 млн рублей

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский рассказал, сколько получил из похищенных 136 млн рублей.

Оболенский заявил в ответ на соответствующий вопрос Московского окружного военного суда, что получил 4 млн рублей, передает РИА «Новости».

Из этого следует, что семеро задержанных офицеров ФСБ не стали делить добычу поровну.

Задержанный пояснил, что перед ним «был выбор – брать или не брать»; он взял и «в этом виноват».

Адвокат Борис Белык рассказал в суде, что его подзащитный вину признал частично, так как не был посвящен в обстоятельства «операции».

«Его проинструктировал (оперативник управления «К» Артур) Власов, который стоял у истоков этой операции, и сказал, что нужно обеспечить безопасность. При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз», – заявил защитник.

По словам Белыка, Оболенский написал на имя следователя заявление, в котором выразил готовность отдать полученные им после операции деньги.

Адвокат также утверждает, что о местонахождении еще одной части похищенных денег знает отец арестованного по этому делу сотрудника ФНС, но указать на это место он не может, так как попал в больницу с серьезными травмами.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о разбойных нападениях сотрудник ФСБ Артур Власов явился в следственные органы и оформил явку с повинной.

Напомним, в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест.

Их проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

11 июля после ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек.

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