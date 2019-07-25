Трейлер российского «Чернобыля» раскритиковали за киноляпы

Внимательные зрители заметили сразу несколько киноляпов в трейлере российской версии сериала «Чернобыль», опубликованном в Сети накануне, 24 июля. Интернет-пользователи остались недовольны российским ответом на американо-британскую версию «Чернобыля»: короткий ролик набрал на YouTube уже более 7,2 тыс. отметок «не нравится».

В частности, зрители заметили, что у автобуса на автовокзале и пожарной машины, которая появляется на 49-й секунде ролика – один и тот же номер: 6679 ХТТ.

«Один и тот же номер на «Икарусе» и пожарном автомобиле», – отметил Ivan Pushkin.

Наш ответ Чернобылю - сериал... ЧЕРНОБЫЛЬ! В котором мы решили настолько не запариваться, что сделали у всех автомобилей одинаковые номера. pic.twitter.com/T2LjXOPNUD — Гроза (@Groza_rpv) July 25, 2019

Нашли зрители и другие неточности.

«Подмосковная электричка с пластиковыми плафонами 2013 года», – пишет GuffinMcGuffin.

«Еще индивидуальный газовый счетчик на 0:16 секунде. Всегда знал, что СССР ушел далеко вперед по развитию», – добавляет Mika Su.

«Конец апреля, а уже присутствует буйная растительность и подсохшая трава по пояс», – обращает внимание Иван Аверин.

«На остановке автобусов хромтруба – поручень, которые так варить еще не умели толком. Часы на руке у гг (главного героя – прим. ВЗГЛЯД) вроде бы «Электроника 5» в нитротитане. На какие шиши (от 40 рублей за 53-ю) он их купил в 86-м остается только гадать», – добавил Кирилл Бородин.

«А новый поезд никого не смутил?» – спрашивает Meyhem 76.

«В трехминутном трейлере ляпов больше, чем во всех сериях от HBO», – написал пользователь Панзэр Фауст.

«Товарищ старший по званию, план по ляпам выполнен досрочно! Догнали и перегнали Америку!» – иронизирует Дмитрий Маслов.

Напомним, трейлер российского мини-сериала появился на YouTube-канале актера Игоря Петренко, однако вскоре исчез, успев копиями разойтись по видеохостингу. Наиболее активное обсуждение трейлера российского сериала развернулось на YouTube-канале Euroradio Live. Ролик набрал более 90 тыс. просмотров.

Зрители резко раскритиковали российскую версию «Чернобыля» от телеканала НТВ, подчеркнув, что она, судя по трейлеру, оказалась гораздо слабее американо-британского «Чернобыля», вышедшего на телеканале HBO.