Появилось видео пожара на звездолете SpaceX

Экспериментальный космический корабль компании SpaceX – Starhopper, предназначенный для колонизации Марса и других планет, загорелся во время испытаний на полигоне в Бока-Чика-Бич в Техасе.

Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но даже не взлетел, а лишь выпустил столб пламени и дыма и отключился, сообщает Space.com.

Как собщает Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Похожий случай произошел в начале июля. Тогда пожар произошел на площадке американской компании SpaceX в Коко, где проводятся испытания космического корабля Starship.

В апреле произошла нештатная ситуация при испытаниях двигателей корабля Dragon-2 – впервые в истории SpaceX испытания закончились взрывом и потерей корабля, капсула Dragon-2 была уничтожена.