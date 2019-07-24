Экс-глава антидопинговой лаборатории в Лозанне рассказал о дружбе с Родченковым

В мире большого спорта и антидопинга сложно говорить о настоящей дружбе, но бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дружил со многими, рассказал экс-глава Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяль Соги.

«Я считаю Григория художником, и трудно не любить художника. Я думаю, что в то время я считал его другом, но уровень понимания этого слова у всех разный. Я думаю, что это было больше приятельство», – передает РИА «Новости» слова Соги.

Он добавил, что знал Родченкова с 1990-х годов и работал с ним по официальному контракту над созданием в Москве российской лаборатории по анализу крови для тестирования легкоатлетов.



«Я и мои коллеги, мы работали напрямую с Родченковым, и у нас были очень хорошие отношения...И я должен сказать, что между нами никогда не вставал вопрос денег. С нашей стороны мы всегда были очень строги в этом, потому что договор был заключен между учреждениями», – добавил Соги.



Он отметил, также, что со временем они стали друзьями.

«Но я всегда был осторожен с ним. Потому что в области антидопинга на самом деле сложно определить, что такое настоящая дружба», – сказал экс-глава Лозаннской антидопинговой лаборатории.

Напомним, в январе бывший главный тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер сообщил, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своих заявлениях о допинговых нарушениях придумал много того, чего не было в реальности.

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