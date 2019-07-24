Тегеран раскритиковал Трампа за слова о войне в Афганистане

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «абсолютно неприемлемым» заявление президента США Дональда Трампа о способности Вашингтона выиграть войну в Афганистане за неделю, сообщило агентство ИРНА.

По словам Мусави, подобные заявления представляют угрозу для международной безопасности, добавив, что Иран стоит на стороне афганского народа и его правительства, передает РИА «Новости».

В понедельник на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней, но он не хочет этого делать, так как в случае этой операции погибли бы 10 млн человек. Во вторник Кабул потребовал от Вашингтона разъяснений относительно позиции Трампа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп делает столь неоднозначные заявления, и действительно ли у Пентагона существуют настолько кровожадные планы.

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