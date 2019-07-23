Лавров обвинил США в попытке «оторвать» Грузию от России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны во главе с США стараются «оторвать» Грузию и другие соседние государства от России.

«Мы никогда не стремились ухудшать наши отношения с Грузией. Именно грузинское руководство прежде при Михаиле Саакашвили разорвало дипломатические отношения, всячески пыталось ограничивать наше экономическое взаимодействие. Потом экономика взяла свое, и те, кто в Грузии производят материальные блага, очень хорошо помнят, насколько тесными были наши торговые и инвестиционные связи. Сейчас торговля возобновилась. Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство. Это все происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего США, всячески пытаются «оторвать» наших соседей от Российской Федерации», – заявил министр в интервью RT, передает ТАСС.

Лавров добавил, что в 2008 году у Саакашвили «отказали тормоза», грузинский президент решил применить силу в Южной Осетии и Абхазии «вопреки многократным предупреждениям», в том числе от президента Владимира Путина.

Таким способом Саакашвили намеревался решить «все свои вопросы» в этих регионах, отметил министр. «Там работали десятки американских инструкторов, тренировали грузинский спецназ, грузинских военнослужащих», – пояснил Лавров.

«Приказы, которые были отданы по захвату Южной Осетии, преступны сами по себе. Все это понимают. Он [Саакашвили] напал на своих граждан, миротворцев, среди которых были российские военнослужащие. Заказанное Евросоюзом специальное расследование так называемой комиссии Хайди Тальявини четко сделало вывод о том, что именно Саакашвили начал эти военные действия. Повторю, у нас нет никакого негативного отношения и предвзятости к грузинскому народу, наоборот, мы веками жили вместе, ценим культуру и обычаи друг друга», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД пояснил, что трудно судить, сделают ли США выводы из решения российского президента не вводить санкции против Грузии после антироссийских выступлений в Тбилиси.

«США – особая страна, у них есть свои традиции, как правило, великодержавные. Я об этом говорю с сожалением, потому что убежден, что если бы США стали проводить политику ровных, взаимоуважительных отношений со всеми своими партнерами – будь то Россия, Китай, Евросоюз, любая другая страна – проблемы в мире решались бы гораздо эффективнее и надежнее», – сказал министр.

Встреча Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Японии на G20 показала, что президент США «нацелен искать какие-то общеприемлемые подходы», добавил Лавров.

«Посмотрим, насколько это будет уже потом претворяться в жизнь на уровне исполнителей», – подытожил глава МИД.

После масштабных акций протеста с антироссийскими лозунгами в Тбилиси Россия запретила полеты в Грузию с 8 июля. Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии, а эксперты предсказали Грузии потерю миллионов долларов в случае введения Россией новых санкций. Отмечалось, что россияне аннулировали к 8 июля 80% гостиничных броней.