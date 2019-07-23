Москалькова оценила законопроект об электронной почте

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя законопроект о доступе к электронной почте в России только идентифицированными в установленном правительством порядке пользователями, призвала не загонять интернет в жесткие рамки.

«Очень важно не загнать интернет в жесткие рамки, чтобы общество все было под контролем и лишено возможности реализовать свое право на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, свободу обмена информации», – сказала Москалькова РИА «Новости».

Она отметила, что данный законопроект требует детальной проработки, например, нужно четко прописать «понимание вредоносности нарушений».

«Самое сложное, это достигнуть баланса интересов сегодня в сфере цифровых технологий, потому что ограничение личного пространств никому из нас не нравится и проникновение в личную жизнь ранит человека. Потому что именно личное пространство делает человека личностью, и его нужно оградить», – уточнила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, комментируя эту инициативу газете ВЗГЛЯД, назвал закон неуместным и избыточным.