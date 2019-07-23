В Белоруссии ввели наказание за попытки реабилитации нацизма

В УК Белоруссии внесены поправки, предусматривающие введение уголовной ответственности за попытки реабилитации нацизма. Соответствующий закон уже подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды», – сказано на сайте президента Белоруссии.

Как сообщает РИА «Новости», закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые публично оправдывают нацизм, одобряют преступления нацистского режима, прославляют нацистских преступников и их пособников. Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы и ленинградцы больше всех пострадали в Великой Отечественной войне.

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