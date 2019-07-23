Очевидцы рассказали о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

Свидетели пожара в детском лагере под Хабаровском, в котором два ребенка погибли и еще несколько пострадали, рассказали подробности инцидента.

По словам очевидцев, дети спали в палатках в момент пожара, а проснувшись, увидели горящие стены.

«Он спал и не слышал, чтобы их будили! Ему стало жарко, проснулся, повернулся направо – и вся стена в огне была, весь потолок в огне! Он встал и побежал будить всех и кричать: «Пожар! Вставайте!» – передает Telegram-канал Life Shot слова мамы одного из присутствовавших в лагере детей.

По ее словам, дети выбежали из палаток босиком.

«Сгорели все вещи и телефон. Час стояли на улице, потом их куда-то пустили. Он позвонил мне в 04.00 где-то и сказал, что «у нас пожар, палатки сгорели, приезжай за мной». Мы и выехали», – добавила она.

Директор лагеря в Холдоми Максим Кузнецов рассказал, что палатки закупили в 2018 году, они имеют степень малой горючести. Лагерь организовали для форума «Амур», там тоже располагались дети. На курорте разместили 25 больших палаток и четыре маленьких – на 450 человек. В июле МЧС проводило в лагере учения по эвакуации в случае пожара, передает Telegram-канал Mash. Сообщается также, что в палатках не было тепловых пушек, были водяные и маленькие обогреватели.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Всего, по данным Минздрава, были госпитализированы шестеро детей, один ребенок выписан, состояние двоих удовлетворительное. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



«Согласно сводке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2.34 вторника (19.34 мск понедельника), в 2.43 (19.43 мск) пожарные уже прибыли в лагерь. Очаг был локализован в 3.02 вторника (20.02 мск понедельника), то есть распространение огня было остановлено. За это время сгорели 20 палаток и еще шесть частично пострадали от огня», – передает РИА «Новости» сообщение источника в региональном МЧС.



По его словам, общая площадь пожара составила около 2,4 тыс. квадратных метров. Полностью пожар потушили в 4.46 вторника (21.46 мск понедельника) после проливки всех конструкций.



В свою очередь замначальника ГУМЧС по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев отметил, что специалисты отобрали материал для экспертизы, которая поможет установить обстоятельства происшествия.