Экс-помощнику полпреда президента в УрФО предъявили обвинение в госизмене

Бывшему помощнику полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву официально предъявлено обвинение в государственной измене.

Во вторник в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест Воробьева, передает ТАСС.

«Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого», – сказала следователь, обращаясь к суду.

Мосгорсуд признал законным арест Воробьева.

«Постановление Лефортовского суда оставить без изменения, апелляционную жалобы защиты – без удовлетворения», – огласил решение судья.

Напомним, Воробьев подозревается в разглашении данных заседаний Совбеза России.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Суд арестовал его на два месяца. В зале суда обвиняемый находился в балаклаве защитного цвета.

Позже данные о нем удалили с сайта полпреда в УФО.