Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 63,48 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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