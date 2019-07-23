Генконсул Японии на Сахалине сообщил об уходе с поста

Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано сообщил о завершении работы на Сахалине и возвращении на родину.

«Распоряжение о завершении службы на Сахалине поступило 23 июля из Японии. Я доработаю до конца августа на острове и, вероятно, несколько следующих лет буду трудиться на родине», – сказал Хирано РИА «Новости».

Он отметил, что кандидатура его преемника находится на стадии согласования.

«Очень жаль уезжать, потому что за три года на Сахалине у меня появилось много друзей, с которыми было всегда приятно общаться. И вообще работа на острове оставила множество замечательных впечатлений. Я считаю, что благодаря сотрудничеству и поддержке сахалинцев смог выполнить свою миссию в качестве генерального консула», – признался он.

Напомним, Рюити Хирано был назначен главой генконсульства Японии в Южно-Сахалинске в 2016 году.

Ранее генконсул заявлял, что Сахалин должен стать «точкой соприкосновения» России и Японии.

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