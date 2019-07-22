Фестиваль исторической реконструкции прошел в Ельце

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Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

У Дании появился аргумент перед американцами для одобрения «Северного потока-2»Фото: Bernd Wustneck/DPA/ТАСС
Желание поляков отказаться от российского газа и перейти на норвежский газ сыграет злую шутку с Варшавой. Польша, которая является не менее ярым противником «Северного потока – 2», чем Украина, может очень сильно помочь российскому проекту в его датской проблеме. Датчане одобрили польско-норвежский газопровод Baltic Pipe, после чего шансы выдачи разрешения для «Северного потока – 2» резко выросли. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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От космического будущего Украины осталось только советское прошлое

Украина разучилась делать даже те ракеты советского времени, которые производились на ее территорииФото: Сергей Казак/Фотохроника ТАСС
Целую серию громких заявлений о своих космических планах сделала в последнее время Украина – и о разработке новой ракеты, и о пилотируемом орбитальном челноке, и даже о создании лунной базы. Все это «передний край» космических технологий. Насколько реальны все эти планы и что может на деле произвести сегодня украинский «космический кластер», тем более без участия России? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
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По заветам товарища Кагановича

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Новый украинский закон о языке обернётся ничем иным, как фактическим лингвоцидом большинства населения страны, который, на горе русским малоросского происхождения, всё никак не закончится. Подробности...
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              Фестиваль исторической реконструкции прошел в Ельце

              22 июля 2019, 15:45

              Текст: Антон Никитин

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              В Ельце прошел гостевой день фестиваля исторической реконструкции «Елецкий набат – 2019», посвященного 400-летию обороны города от гетмана Сагайдачного, сообщает администрация города Ельца.

              На фестиваль приехали 10 клубов реконструкции из разных регионов России, среди которых были и елецкие «Стрелецкие женки», а также местный конно-спортивный клуб «Кристалл». В рамках фестиваля более 60 участников-реконструкторов воссоздали одну из самых страшных страниц истории Ельца – кровопролитное сражение 1618 года. Тогда ценой своих жизней елецким стрельцам удалось ослабить и задержать неприятеля, продвигающегося к Москве. В результате гетман Сагайдачный опоздал с остатками своей армии на помощь полякам, которые осаждали российскую столицу, и враг ее не взял.

              Воссоздать битву под Ельцом помогли пиротехнические спецэффекты, пушечные залпы, красочные костюмы стрельцов, мушкеты и пищали, в точности повторяющие огнестрельное оружие 17 века, сообщает «ЛипецкМедиа».

              Также на фестивале «Елецкий набат – 2019» были представлены: тренировки и состязания пеших, артиллерийских и конных подразделений, продемонстрированы исторические ружейные приемы и строевые навыки, тактическое маневрирование. Посетители фестиваля также могли ознакомиться с жизнью солдат в походных лагерях русских, европейских и казачьих армий.

              На фестивале работала ярмарка народных промыслов и изделий ручной работы. Ельчане и гости города смогли поучаствовать в интересных мастер-классах по ткачеству, по обращению с пикой, а также пострелять из лука. Кроме того, целая очередь выстроилась из желающих попробовать себя в роли пушкарей. Любители истории могли больше узнать об эпохе Смутного времен, задать вопросы организаторам фестиваля и реконструкторам со стажем из клубов России.

              Организатором фестиваля выступил елецкий военно-исторический клуб «Наследие» при поддержке администрации города Елец.


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