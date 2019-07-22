Безработные в Москве похитили человека и увезли его в багажнике Porsche Cayenne

В Москве полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении человека, пострадавшего нашли в багажнике автомобиля Porsche Cayenne, сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что на Литовском бульваре двое неизвестных избили мужчину и силой усадили его в багажник Porsche Cayenne черного цвета, рассказал источник агентства «Москва».

«Через несколько минут на ул. Профсоюзная сотрудники полиции остановили указанную машину, которой управлял неработающий гражданин 1996 года рождения, а на пассажирском сидении находился неработающий 1994 года рождения. В багажнике обнаружен мужчина 1984 года рождения, которого с ушибами лица, головы и локтя доставили в медучреждение», – добавил собеседник.

Водитель и пассажир машины во время конфликта избили потерпевшего руками и ногами, запихнули его в багажник авто и уехали. В отношении них возбудили уголовное дело о похищении человека, подозреваемые задержаны. Отмечается, что оба молодых человека являются безработными.

Источник «Интерфакса» в столичном главке СК отметил, что потерпевший якобы снимал автомобиль подозреваемых на телефон, после чего и начался конфликт.

Задержание подтвердили в пресс-службе столичного ГУМВД.