Синоптики назвали плюсы дождливого лета

Замдиректора Гидрометцентра Геннадий Елисеев сообщил, что летняя погода продержится в Москве лишь до конца понедельника, потом снова начнутся дожди.

Елисеев рассказал, что до конца недели будет тепло – 20-25 градусов, но с умеренными дождями, которые начнутся уже во вторник, передает «Интерфакс».

Он добавил, что «всегда есть что-то хорошее в любой погоде – грибы люди уже собирают и продолжат собирать».

Замдиректора Гидрометцентра также отметил, что несмотря на большое количество дождей в июле, месячная норма осадков еще не выполнена: на сегодня выпало 60 мм, а норма для июля – 94 мм.

Ранее сообщалось, что в Якутии в разгар лета выпал первый снег.