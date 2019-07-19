В Якутии в разгар лета выпал первый снег

В горах возле села Томтор Оймяконского улуса Якутии выпал снег, рассказала замглавы сельской администрации Екатерина Винокурова.

«Ночью в горах выпал обильный снег. Снежные осадки в июле для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне. В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями. Сейчас в селе идет проливной дождь. ...Сейчас снега много на перевалах, Альчанском и так далее», – передает РИА «Новости» слова Винокуровой.

Напомним, 1 июня 2018 года в нескольких регионах России выпал снег; пользователи Сети делились снимками и видео, на которых были запечатлены сюрпризы погоды.