В первый день лета в ряде регионов России выпал снег

В первый день лета в нескольких регионах России выпал снег; пользователи Сети делятся снимками и видео, на которых запечатлены сюрпризы погоды.

Снег выпал в пятницу, 1 июня, в Татарстане, Башкортостане, Свердловской и Ульяновской областях, сообщает телеграм-канал «360tv».

Фотографиями заснеженных тюльпанов делится в Instagram жительница города Чердынь (Пермский край) lyubov_beskova.

Публикация от Любовь Бескова (@lyubov_beskova) 31 Май 2018 в 10:36 PDT

«Кто там был недоволен погодой в Питере?», – иронизирует блогер из Соликамска sherstobitov_andrey.

Публикация от Шерстобитов Андрей (@sherstobitov_andrey) 31 Май 2018 в 11:14 PDT

«Утро доброе. Зимнее», – пишет пользовательница из Сыктывкара marianna_knitting.

Публикация от Марианна Овчинникова (@marianna_knitting) 30 Май 2018 в 9:03 PDT

Тем временем Гидрометцентр сообщает, что 2 июня на большей части центрального федерального округа ожидаются заморозки; местами температура ночью опустится до минус 4 градусов.

При этом в восточных регионах России наблюдается аномальная жара, температура воздуха на 8-10 градусов превышает климатическую норму.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве на пятницу.