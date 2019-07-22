Членов радикальной секты «Домой в СССР» задержали в Югре

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и главного управления по противодействию экстремизму задержали в Нижневартовске больше 20 членов радикальной секты «Домой в СССР», планировавших вооруженные захваты административных зданий, сообщили источники в правоохранительных органах.

Формальным поводом для начала масштабной спецоперации в Нижневартовске, за которой следили генералы из Москвы, стало решение радикалов о захвате помещения по адресу: ул. Мира, 58. Вечером в субботу несколько человек, вооружившись ломом и «приказом председателя горисполкома», взломали двери закрытого офиса. После того, как члены секты «Домой в СССР» вошли в помещение, туда же ворвались сотрудники СОБРа и ФСБ.

«Радикалы не понимали, что происходит, и кто все эти люди вокруг. Они угрожали сотрудникам «прокуратурой СССР», показывали изданные ими же приказы и вели себя так, будто уверены в правомерности своих действий», – заявил источник.

Одновременно с этим захваты сторонников радикального движения проходили по всему городу. Всего в Нижневартовске задержали больше 20 последователей движения, в том числе членов «Государственно-Народной Чрезвычайной Комиссии СССР» (ГНЧК – силовой блок секты).

Источник Ura.ru отметил, что пристальное внимание силовиков организация привлекла после поступившей информации о том, что у радикалов может быть оружие, которое они готовы использовать во время захватов помещений полиции и налоговой. Он также не исключил, что «подобные спецоперации в эти дни пройдут, скорее всего, по всей стране, так как эти эсэсэсэровцы уже все границы перешли».

Ранее стало известно, что полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области задержали в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) мужчину с самодельным взрывным устройством, сообщил источник в силовых органах.