Определена стоимость строительства двух атомных ледоколов типа «Арктика»

Постройка третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа «Арктика» будет стоить 100 млрд рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Федеральное государственное предприятие атомного флота объявило тендер «на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 для ФГУП «Атомфлот», передает РИА «Новости». Стоимость контракта составляет 100,059 млрд рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Один ледокол нужно будет построить до 20 декабря 2024 года, второй – ровно через два года.

В декабре 2017 года сообщалось, что «Атомфлот» может заказать еще два ледокола ЛК-60 у Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в дополнение к уже строящимся трем судам.

Напомним, ранее новейший ледокол «Илья Муромец» был передан Военно-морскому флоту России.

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