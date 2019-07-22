В Дагестане покойник уехал от убийцы на автомобиле

В Кайммагском районе Дагестана полицейские нашли автомобиль, внутри которого находился труп мужчины с огнестрельными ранениями, сообщили в региональном МВД.

Как сообщила пресс-служба ведомства в Instagram, в полицию пришел житель села Хунгия, который сообщил, что выстрелил в своего знакомого в ходе конфликта. В качестве доказательства он предъявил ружье, из которого стрелял.

Полицейские выяснили, что погибший мужчина после того, как в него выстрелили, не умер, а сел за руль и попытался уехать.

«По словам очевидцев, автомобиль внезапно стал съезжать с дорожного полотна, ушел на обочину и опрокинулся в кювет. При осмотре места происшествия и обнаружении тела с огнестрельными ранениями стало понятно, что причиной ДТП явилась смерть водителя за рулем», – заявили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что футболист из Дагестана, приехавший на стажировку в Астрахань, подозревается в убийстве таксиста и угоне его автомобиля.