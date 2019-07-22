Несколько районов Нью-Йорка остались без электричества

Энергетическая компания Con Edison, отвечающей за электроснабжение Нью-Йорка, сообщила, что 33 тыс. потребителей в Бруклине и 36 тыс. в Куинсе временно остались без электроэнергии.

По версии компании, очередной блэкаут в Нью-Йорке произошел из-за резко возросшей нагрузки на энергосистему во время жары, передает ТАСС

Предполагается, что энергоснабжение будет восстановлено в течение суток, после проведения ремонтных работ.

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила о волне тепла, которая, как ожидается, затронет около 200 млн жителей Соединенных Штатов. По последним данным, температура в Нью-Йорке достигла 36 градусов Цельсия, и, по прогнозам синоптиков, поднимется до 38 градусов.

Напомним, 13 июля более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества. В связи с этим в Con Edison заявляли, что система защиты на одной из подстанций мегаполиса «сработала не так, как ожидалось».