Медведчук сказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, как украинские власти могут достичь договоренностей с Россией.

«Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России», – написал он в Twitter.

Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.

Российский президент Владимир Путин сказал, что не знает деталей плана Медведчука, но считает «абсолютно правильным» призыв к «прямому диалогу с людьми, которые живут в Донбассе».

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