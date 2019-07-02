«Ил» объяснил увольнение сотрудников предприятия

Увольнения на ПАО «Ил» объясняются сокращением количества уровней управления, конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме, заявили в компании.

«Идет настройка профессиональной команды предприятия. Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу», – говорится в официальном заявлении ПАО «Ил», поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее источник заявил, что компанию ПАО «Ил» покинул ряд топ-менеджеров экономического и юридического блоков. Под сокращение, как сообщалось, попали люди, которые курировали такие проекты, как Ил-112, Ил-276 и Ил-96.