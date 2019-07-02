Симоньян обратилась к Зеленскому на украинском

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке, призвав помочь в освобождении руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Симоньян написала в своем Telegram-канале: «Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це» («Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это»).

Ранее адвокат Вышинсксого сообщил, что следующее заседание суда по делу Кирилла Вышинского пройдет 3 июля, возможно рассмотрение изменения меры пресечения, защита рассчитывает на ее смягчение, в том числе на домашний арест, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, перейдя с украинского языка на русский.

Напомним, Кирилла Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах. Он отмечал, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».

В ходе прямой линии Владимир Путин сообщил, что российские власти не забыли о задержании Вышинского.