Соловьев пожалел Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал повторное обращение Владимира Зеленского к Верховной раде по вопросу увольнения генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД страны Павла Климкина.

«Зеленский повторно просит Раду рассмотреть представления об увольнении главы МИД Павла Кимкина и генпрокурора Юрия Луценко. Просит! Повторно! Из Канады», – написал Соловьев в Telegram-канале.

Он уточнил, что победы на выборах недостаточно. «Надо еще и власть взять. А команды, плана и воли нет. Печальное зрелище», – заключил телеведущий.

Ранее президент Украины повторно попросил Верховную раду рассмотреть представления об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД страны Павла Климкина.

11 июня Зеленский уже предлагал Раде уволить Климкина и Луценко.

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