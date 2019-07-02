Белый дом раскритиковал хейтеров Иванки Трамп

Белый дом назвал «хейтерами» критиков Иванки Трамп, недовольных ее общением с мировыми лидерами на саммите G20, сообщили СМИ.

Как пишет издание Washington Times, видео с моментами общения президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки с мировыми лидерами на саммите G20 стало объектом насмешек пользователей Сети. Многим было не понятно, что вообще Иванка делает на саммите мировых лидеров.

Член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес заявила, что с Трампом на саммите должен был находиться квалифицированный дипломат, а не тот, чей опыт «быть чьей-то дочерью».

Белый дом был вынужден отвечать на нападки.

«Печально, но не шокирует, что хейтеры решили напасть на Иванку Трамп, старшего советника президента, когда она продвигает усилия США по расширению прав и возможностей женщин посредством стратегического партнерства с мировыми лидерами», – заявила заместитель директора по коммуникациям Белого дома Джессика Дитто, добавив, что критика была «абсолютно пафосной» и «искажала факты».

Напомним, в феврале 2019 года дочь американского лидера, принявшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью немецкой газете Bild выразила уверенность, что Германия больше связана с Соединенными Штатами, чем с Россией.