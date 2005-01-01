Дочь американского лидера Иванка Трамп, принявшая участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью немецкой газете Bild выразила уверенность, что Германия больше связана с Соединенными Штатами, чем с Россией.

«Я думаю, что немцы понимают и знают, что у них намного больше общего с Америкой, чем с Россией», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что США и Германия «придерживаются единого мнения относительно индивидуальной свободы, принципов правового государства и значения равенства возможностей в вопросах экономики».

Иванка призвала не допустить, чтобы некие «силы» раскололи Германию и США.

Она также заявила, что гордится отцом. «Его правительство запустило важные реформы, которые сделали Америку безопаснее, сильнее и богаче», – сказала она.

Между тем, согласно данным соцопросов, половина граждан Германии считают, что США представляют гораздо большую угрозу для безопасности Европы, чем Россия.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что осознанное исключение России из политического процесса является неправильным, Европа не заинтересована в разрыве отношений с Москвой.

Напомним, Соединенные Штаты оказывают на Германию давление, чтобы страна отказалась от экономически выгодного проекта «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Германия доказала свою верность «Северному потоку – 2».