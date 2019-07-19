США отреагировали на задержание британского танкера Ираном

Администрация США заявила, что захват Ираном британского танкера Stena Impero является эскалацией насилия.

«Нам известны сообщения о том, что иранские катера захватили британский нефтяной танкер. Это уже второй раз за неделю, когда Великобритания стала объектом эскалации насилия со стороны иранского режима. США будут и дальше работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защитить нашу безопасность и интересы от злонамеренных действий Ирана», – заявил представитель совета нацбезопасности США Гаррет Марки, передает РИА «Новости».

В минобороны Британии сообщили, что выясняют ситуацию с танкером.

«Мы срочно ищем дополнительную информацию и оцениваем ситуацию после появления сообщений об инциденте в проливе», – сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в пятницу Иран сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе. Компания-владелец судна сообщила, что на борту задержанного танкера находятся 23 моряка.