Судовладелец заявил о потере связи с задержанным Ираном танкером

Stena Bulk, компания-владелец танкера Stena Impero, задержанного Ираном, сообщила, что не может выйти на связь с судном, об этом говорится в распространенном сообщении компании.

К судну Stena Impero, проходившего Ормузский пролив, подошли неизвестные малые суда и вертолет, говорится в сообщении на сайте компании.

«В настоящее время мы не можем связаться с судном, которое сейчас движется на север в сторону Ирана. На борту судна 23 моряка. Сообщений о травмах не было», – отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что танкер направляется на север в сторону Ирана.

«Мы находимся в постоянном контакте с правительством Великобритании», – подчеркнули в Stena Bulk.

Ранее в пятницу Иран сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena lmpero в Ормузском проливе.