Путин принял участие в открытии нового подразделения комбината в Магнитогорске

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в строй агломерационной фабрики №5 – нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината.

«Да, давайте», – сказал Путин в ответ на просьбу сотрудника предприятия разрешить дать старт работе агломашины, передает РИА «Новости».

Отмечается, что президент побывал на главном посту управления производством, откуда и наблюдал за запуском агломашины, после этого он поздравил работников с успешным запуском. Он также оставил подпись на информационном стенде, расположенном на посту управления, о чем его попросили сотрудники.

Новая агломерационная фабрика – усовершенствованное предприятие по производству доменного сырья, на котором будет производиться охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с планируемым железом до 58% и долей тонких концентратов в агломерационной шихте около 90%.

Строительство предприятия началось в 2017 году после подписания контракта с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd на поставку оборудования для аглофабрики. Отмечалось, что на новом производстве используются энергосберегающие и природоохранные технологии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с сотрудниками металлургического комбината, в ходе разговора он пояснил ситуацию с ценами на бензин.