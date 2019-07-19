Путин высказался о росте цен на бензин

Президент России Владимир Путин заявил, что серьезно ограничивать рост цен на топливо неправильно, поскольку это будет тормозить развитие нефтеперерабатывающей сферы.

«Совсем завинтить, задушить – это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», – сказал президент в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что рост цен на моторное топливо сейчас сохраняется ниже уровня инфляции. Он отметил, что в 2019 году не наблюдалось такого же серьезного роста цен, как 2018 году.

Президент пояснил, что, по словам экспертов, эта динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

«И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями», – отметил президент.

Путин добавил, что с начала 2019 года повышение цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составило 1,8%, а инфляция выросла на 2,5%.

Напомним, согласно данным Росстата, в июне цены на бензин поднялись на 0,7%, при этом в мае рост составлял 0,3%.