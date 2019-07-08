Июньская инфляция в России показала самый низкий результат с 1991 года

По данным Росстата, впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой. В годовом выражении она замедлилась до 4,7% с 5,3% в марте.

В июне инфляция составила 0,04%. Всего с января по июнь текущего года цены выросли на 2,5%, сообщает «Интерфакс».

В июне рост цен приближался к нулю только в 1998 году, когда уровень инфляции составил 0,1%. Отмечается, что нулевой показатель инфляции в первом месяце лета оказался даже ниже ожиданий аналитиков.

За этот период продовольственные товары подешевели на 0,5%, продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,1%, а непродовольственные товары – на 0,2%, услуги стали дороже на 0,6%.

Отмечается, что за этот месяц на динамику потребительских цен на продовольственные товары большое влияние оказало снижение цен на плодоовощную продукцию, которое было отмечено в 78 субъектах России.

В июне цены на бензин увеличились на 0,7%, при этом в мае рост составил 0,3%.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин дал поручение Росстату и Центробанку провести служебное расследование из-за опубликованных раньше времени данных по инфляции.