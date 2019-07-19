Путин встретился с рабочими комбината в Магнитогорске

Президент Владимир Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с сотрудниками металлургического комбината.

Владимир Путин приехал в Магнитогорск – один из крупнейших в России центров металлургической промышленности – накануне Дня металлурга, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июля. Глава государства поздравил рабочих с профессиональным праздником и ответил на их вопросы, первый из которых касался цен на бензин.

Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Путин приехал на Магнитку и отвечает на вопросы рабочих комбината: Первый вопрос про рост цен на бензин pic.twitter.com/U1hhQcOS6U — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июля 2019 г.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в Магнитогорске президент посетит агломерационную фабрику №5 – это новое подразделение горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината, передает РИА «Новости». Там президент примет участие в церемонии вывода агломерационной фабрики на полную мощность.

Также Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером, принявщим руководство регионом несколько месяцев назад.

Ранее Владимир Путин приезжал в Магнитогорск в конце прошлого года, когда 31 декабря в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Часть здания обрушилась, погибли 39 человек, среди них шестеро детей.