Владельца принадлежавшей Виннику криптовалютной биржи задержали в Италии

Россиянин Дмитрий Васильев задержан в Италии. Он владел криптовалютной биржей Wex, которая ранее называлась BTC-e и принадлежала Александру Виннику.

32-летний уроженец Минска и гражданин России Дмитрий Васильев был задержан в Италии. Это подтвердили его близкая знакомая, крупный вкладчик биржи и еще один вкладчик, слышавший о задержании от партнеров Васильева, сообщает Би-би-си.

Однако причину задержания никто из них не назвал, а на запрос Би-би-си о Васильеве пресс-атташе посольства России в Италии Дмитрий Гурин ответил: «Без комментариев».

Ответов от полиции и министерства юстиции Италии также пока не последовало.

Биржа BTC-e была крупнейшей русскоязычной площадкой по продаже и покупке криптовалюты, однако ее деятельность была приостановлена в июле 2017 года после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника.

Его обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег через биржу криптовалют. Тогда в Кремле заявляли, что ведется работа по экстрадиции Винника в Россию, подчеркивая, что ясности в этом вопросе пока нет.

Однако позже биржа перезапустилась под брендом Wex.nz, а ее оператором выступила компания в Сингапуре, владельцем которой и оказался Дмитрий Васильев.