В России предложили запретить закупку импортной продукции для ОПК

Для оборонной отрасли могут запретить закупку импортной продукции, заявили в Минпромторге.

«Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм «третий лишний» и ценовые преференции. Таким образом, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции», – сказали в Минпромторге, передает ТАСС.

Там отметили, что принцип «третий лишний» действует при госзакупках некоторых товаров. В случае, если на участие в торгах поступило две заявки от отечественных производителей, или производителей из стран ЕАЭС, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.

В начале июля сообщалось, что для российских самолетов МС-21 планируется закупить 40 американских двигателей у компании United Technologies.

В апреле вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу подготовить меры по введению требования о закупке российского оборудования при реализации нацпроектов.