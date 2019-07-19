Путин потребовал от чиновников не хамить людям

Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением.

Путин отметил, что целью власти любого уровня – и муниципального, и регионального, и федерального – является создание достойных условий жизни людей, особенно если они оказались в сложной ситуации, как сейчас жители Иркутской области, передает РИА «Новости».

По словам президента, «в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство». «К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт», – отметил глава государства.

«Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием», – сказал Путин.

Он также потребовал максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка, передает ТАСС.

Путин заметил, что средства из федерального бюджета были направлены в регион достаточно быстро. «Но я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тыс. рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать?» – возмутился глава государства.

«Значит, я прошу с этим срочно разобраться. Навести порядок здесь», – поручил президент.

«Все решения, связанные с помощью пострадавшим от наводнения, должны исполняться максимально оперативно», – добавил он.

Также глава государства возмутился с тем, в каком виде пострадавшим передают гуманитарную помощь, собранную жителями России. «Люди со всей страны посылают гуманитарную помощь. Слышали сегодня, как она распределяется? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?», – сказал президент, обращаясь к губернатору. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремлевского пула журналистов.

Путин - губернатору Иркутской области: Люди со всей страны посылают гуманитарную помощь. Слышали сегодня, как она распределяется? Есть случаи, когда она просто разбрасывается. В воду! Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших? pic.twitter.com/mnd0Rq0n0A — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июля 2019 г.

Кроме того, Путин выразил неудовлетворение работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и раскритиковал властей за медлительность при размещении пострадавших.