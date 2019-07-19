Грузинская оппозиция объявила о «рейдерском захвате» «Рустави-2»

Лидер грузинского оппозиционного движения «Сила в единстве» Григол Вашадзе заявил, что смена владельца телеканала «Рустави-2» – это рейдерский захват со стороны грузинских властей.

«Независимое, объективное телевидение попало в руки олигарха», – заявил Вашадзе, передает «Интерфакс». Он добавил, что канал в «ускоренной, истерической форме был переоформлен Кибару Халваши».

Напомним, обещавший мочиться в «Боржоми» гендиректор канала Никола Гварамия был уволен после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши. Бывший гендиректор канала теперь требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.