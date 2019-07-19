Футболисты английского клуба устроили драку на улице

Футболисты английского «Ньюкасла» – полузащитник Джонджо Шелви и голкипер Карл Дарлоу – подрались с жителем города, пишут британские СМИ.

Как пишет The Sun, перед отлетом команды на предсезонный турнир в Китай, в три часа ночи, на одной из улиц города Морпет подвыпивший мужчина выкрикнул оскорбление по поводу лысой головы проходившего мимо в компании друзей футболиста. Шелви ответил, в результате завязалась потасовка, в которой футболисту, получающему, к слову, 70 тыс. фунтов стерлингов в неделю, удалось ударить оппонента.

Драчунов разняли, полицию вызывать не стали. В клубе пообещали, что разберутся в ситуации. По данным издания, Шелви ранее посещал занятия по управлению гневом.

Напомним, в июле 2018 года экс-футболист сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил, зачем напал на спортивного журналиста Игоря Рабинера у студии «Матч ТВ» на Воробьевых горах.

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