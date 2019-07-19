Boeing оценила потери из-за проблем с 737 MAX

Компания Boeing рассказала, в какую сумму ей обойдутся приостановка полетов и отсрочка в поставках Boeing 737 MAX.

В связи с «оценкой потенциальных поблажек потребителям» из-за проблем с 737 MAX компания «зарегистрирует нагрузку» в 8,74 доллара за акцию после уплаты налогов, то есть в 4,9 млрд долларов, передает ТАСС.

В результате до уплаты налогов ожидается уменьшение выручки и чистой прибыли во втором квартале на 5,6 млрд долларов.

По прогнозам компании, себестоимость производства Boeing 737 стала выше на 1,7 млрд долларов.

Напомним, проблемы у Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Сообщалось, что компания может не пережить новую авиакатастрофу.