Пушков назвал причину молчания на Западе о провокации в Керченском проливе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков пояснил, почему вопросы, связанные с провокацией украинских кораблей в Керченском проливе, «исчезли из западной риторики».

«Показательно, что керченский инцидент вообще исчез из западной риторики. Причина: по имеющейся информации, в НАТО пришли к выводу, что это была провокация Порошенко. Но признать это не решаются. Об этом, впрочем, публично заявил Коломойский. И никто в Киеве его не опроверг», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.

Между тем страны НАТО одобрили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черном море, в рамках которого планируют отправлять больше кораблей в этот регион, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив.

Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив, однако украинская сторона должна соблюдать соответствующий регламент.

В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и военные корабли.

Также сообщалось, что украинские военные задумались о новом способе прохода Керченского пролива.