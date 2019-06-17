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17 июня, понедельник | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украинские военные задумались о новом способе прохода Керченского пролива
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Российский лес теряют в регионах
Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата
Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда
Британский спецназ готовится к новой войне
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
Москва и Запад вместе победили в Молдавии
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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Русский язык – залог сохранения Украины
Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
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