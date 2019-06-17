Украинские военные задумались о новом способе прохода Керченского пролива

Украинские корабли больше не будут повторять попыток пересечь Керченский пролив военным путем, это будет планироваться без подобных последствий, заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Через Керченский пролив у нас каждый день проходят суда, как украинские, так и другие. Повторять военные попытки, как оно было (в 2018 году), мы не собираемся. Но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», – приводит его слова «Укринформ».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и пообещал их скорое освобождение.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.

Позже появлялись сообщения о планах Украины повторить этот провокативный проход Керченского пролива при участии представителей других стран и международных организаций.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не мешает проходу украинских кораблей через Керченский пролив – и ранее это уже происходило, когда Украина соблюдала соответствующий регламент.