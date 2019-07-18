Лавров заявил о желании Москвы быть другом грузинского народа

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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...

Крымская дорога как символ России

Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
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    Чем Франция обязана России

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    Какие исторические ценности потеряла Россия

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      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
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      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
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          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

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            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
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              Лавров заявил о желании Москвы быть другом грузинского народа

              18 июля 2019, 19:50

              Текст: Анастасия Норина

              Версия для печати

              Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет быть другом грузинского народа. Так он прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по грузинскому телеканалу «Рустави 2».

              Во время пресс-конференции Лавров высказался по поводу по поводу «Рустави 2», чью жалобу в ЕСПЧ на передачу телеканала ее бывшему владельцу Кибару Халваши признали необоснованной, передает РИА «Новости».

              «Я об этом не слышал. В любом случае, это дело Грузии. Любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться на основе этого права... Москва хочет быть другом грузинского народа», – сказал глава МИД России.

              Напомним, бизнесмен Кибар Халваши, признанный в четверг ЕСПЧ законным владельцем телекомпании «Рустави 2», заявил, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а уволит лишь нынешнего гендиректора Николоза Гварамию.


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