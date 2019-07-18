Лавров заявил о желании Москвы быть другом грузинского народа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет быть другом грузинского народа. Так он прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Во время пресс-конференции Лавров высказался по поводу по поводу «Рустави 2», чью жалобу в ЕСПЧ на передачу телеканала ее бывшему владельцу Кибару Халваши признали необоснованной, передает РИА «Новости».

«Я об этом не слышал. В любом случае, это дело Грузии. Любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться на основе этого права... Москва хочет быть другом грузинского народа», – сказал глава МИД России.

Напомним, бизнесмен Кибар Халваши, признанный в четверг ЕСПЧ законным владельцем телекомпании «Рустави 2», заявил, что «не коснется редакционной политики, гарантирует свободу слова», а уволит лишь нынешнего гендиректора Николоза Гварамию.