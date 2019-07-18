Главы ДНР и ЛНР призвали Зеленского начать мирный диалог

Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением начать вести мирный диалог с Донбассом.

Поводом для видеообращения стала акция «Выбор Донбасса», где более одного млн жителей Донбасса подписали петицию за прекращение конфликта на востоке Украины, передает ТАСС.

«Миллион обращений – это по-настоящему голос народа, настоящий выбор Донбасса. Выбор, который нельзя игнорировать», – заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что Зеленский в своей предвыборной кампании «обещал остановить войну на Донбассе, слушать простых людей, а не только олигархов».

«К нашей акции присоединилось множество людей, таких уже миллион. Что вы им ответите?» – сказал он.

Ранее сообщалось, что миллион человек подписал обращение к президенту Украины с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с Россией.