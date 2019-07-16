Миллион жителей Донбасса выдвинул требования к Зеленскому

Миллион человек подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках акции «Выбор Донбасса».

На соответствующем сайте опубликована петиция с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с Россию.

Кроме того, информация о количестве поддержавших обращение представлена на большом экране в центре Донецка, где собрались жители ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

«Нас миллион! Зеленский, как слышно?» – кричат собравшиеся в центре города.

Акция «Выбор Донбасса» началась в мае этого года, когда жительница Горловки Евгения Тертычная записала видеообращение к президенту Украины. Затем блогеры из ДНР создали сайт «Выбор Донбасса», где каждый мог подписать петицию, а также разместить собственное обращение с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса.

Инициатор акции на митинге в центре Донецка поблагодарила жителей Донбасса за поддержку.

«Я живу в городе, который постоянно обстреливает украинская армия. Город, который просыпается и засыпает под разрывами снарядов. Записывая обращение, я даже не думала, какой шквал негатива это вызовет с украинской стороны. Но я себе и представить не могла тогда, сколько людей меня поддержит. Сколько людей потребуют у Зеленского мира для нашего родного Донбасса! Нас миллион, и я вами горжусь!» – заявила Тертычная.

Обращение также поддержали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.