Появилось видео пусков крылатых ракет «Москит» в Японском море

Минобороны показало кадры пусков крылатых ракет «Москит» кораблями Тихоокеанского флота (ТОФ) в Японском море.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале ведомства. Отмечается, что в военных учениях принимали участие эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24.

В назначенное время ракеты ликвидировали мишень, расположенную на расстоянии 60 километров.

«Москит» – это сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой.

Ракета входит в состав ракетных комплексов, которые нужны для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тыс. тонн. Дальность стрельбы – от 10 до 120 км по маловысотной траектории, 250 км – при высотном профиле полета.

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