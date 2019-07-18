Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу

В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.

В церемонии начала строительства участвовали губернатор Амурской области Василий Орлов, первый заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, представители инвесторов и подрядчиков.

«У нас сегодня замечательный день: мы даем старт строительству канатной дороги - это очень важный проект для наших городов. Он значительно увеличит объем взаимного туристического обмена. Этот проект станет визитной карточкой наших городов, и я желаю этому проекту успеха», – передает ТАСС слова Орлова.

После торжественной части работа стартовала и по разные берега Амура залили первые кубы бетона в фундамент будущих терминалов.

Напомним, 1 июня губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через реку Амур заложат до конца 2019 года.