Лавров раскритиковал недемократичный СПГ из США

Попытки навязать европейскому потребителю сжиженный природный газ из США противоречат рыночным и демократическим принципам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью германскому изданию Rheinische Post.

Лавров подчеркнул, что «энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счетов», передает ТАСС.

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США, – заявил глава МИД России. – Рассчитываем, что при принятии решений по газовому и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном».

Говоря о позиции Дании по строительству «Северного потока – 2», Лавров отметил, что Копенгаген политизировал этот вопрос и медлит с выдачей разрешения на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне.

«Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях. Важно иметь в виду, что претензий по эксплуатации первой нитки «Северного потока», вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут «Северного потока – 2», ни у одной страны, включая Данию, не возникло», – напомнил министр.

«Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения», – отметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что строительство «Северного потока – 2» идет по плану: уложено свыше 60% от общей протяженности газопровода, капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%.

«Выгоды от проекта очевидны. Уже сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тыс. человек в странах ЕС. Газопровод позволит кратчайшим путем доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России. Подчеркну: «Северный поток – 2» – это чисто коммерческий проект, призванный укрепить энергобезопасность Европы и способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей», – обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что у Москвы вызывают недоумение настойчивые попытки определенных сил «вставлять палки в колеса», мешать реализации проекта. «Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к Газовой директиве третьего энергопакета Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны. Учитывая ту поспешность, с которой предыдущее – румынское – председательство в Совете ЕС форсировало их принятие, у нас нет сомнений, что эти поправки задумывались исключительно для того, чтобы воспрепятствовать завершению строительства [«Северного потока – 2»]», – указал глава МИД России.

На прошлой неделе министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что его страна нуждается в проекте «Северный поток – 2».

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