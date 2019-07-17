Карточку продавца предложили отменить на российских рынках

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил принять во втором чтении законопроект, который отменяет оформление карточки продавца на розничных рынках.

Вместо карточки продавцы теперь должны будут иметь договор о предоставлении торгового места или его копию, плюс паспорт, передает РИА «Новости».

Эти документы продавцы будут обязаны предоставлять сотрудникам полиции и контролирующих органов.

Разработчики законопроекта подчеркнули, что изменения вносятся в целях снижения административных барьеров и создания равных условий для торгующих на рынках.

Напомним, во вторник Госдума в третьем чтении приняла предложенные кабмином законопроекты, направленные на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения.