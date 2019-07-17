Байден вызвал Трампа на соревнование по отжиманию от пола

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в лидеры США от Демократической партии, в шутку предложил посоревноваться с Дональдом Трампом в отжимании от пола, если глава Белого дома будет критиковать его за преклонный возраст.

«Я скажу ему: «Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать? Давай, сразись с мужчиной!» – приводит ТАСС слова 76-летнего политика в интервью телеканалу MSNBC.

Бывший вице-президент США рекомендовал не принимать за признак слабости его нежелание вступать в словесные перепалки с другими претендентами-демократами во время первых теледебатов во Флориде.

«Я осознал, что кое-кто пришел к выводу, будто я не смогу дать отпор Трампу, так как не ответил жестко [на критику претендентов-демократов]. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы дать отпор любому от Трампа до [президента России Владимира] Путина, [председателя КНР] Си [Цзиньпина] или кого-либо еще», – заявил Байден.

Напомним, в начале июня Байден опередил Трампа по популярности среди американских избирателей. Ранее Байден пообещал продлить СНВ в случае победы на американских президентских выборах в 2020 году, а также предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа на второй срок.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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